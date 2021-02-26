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Додон: в Молдавии зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Российский препарат одобрили для использования в республике
Ксения АНУФРИЕВА
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Додон: в Молдавии зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Додон: в Молдавии зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии для использования на территории республики. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон на своей странице в Telegram. Будучи президентом республики в прошлом году, Додон обращался к России с просьбой о предоставлении этого препарата.

- В Молдавии несколько минут назад была официально зарегистрирована вакцину «Спутник V», разработанная российскими учеными из центра Гамалеи. Поставки препарата на территорию республики начнутся уже очень скоро, - сообщил Игорь Додон.

Накануне Минздрав Вьетнама разрешил к экстренному применению на территории государства российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат входит в тройку лидеров по одобрениям регуляторов разных стран. Так, отечественную вакцину, по данным РФПИ, зарегистрировали уже в 38 государствах мира, общая численность населения которых превысила 1,1 миллиарда жителей.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин привился «Спутником V», он чувствует себя хорошо.

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