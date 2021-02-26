Таиланд снял ограничения из-за COVID-19 в курортных провинциях Фото: Виктория МИНАЕВА

Власти Таиланда расширили список провинций государства, в которых постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией. В перечень теперь вошли популярные у иностранных туристов курортные регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщило туристическое управление Таиланда, пишет «Интерфакс-туризм».

- Правительство сообщило о поэтапном снятии ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса в Таиланде. Безопасная эпидемиологическая зона с сегодняшнего дня увеличивается с 35 до 54 провинций, - говорится в сообщении.

В привычном режиму работы в данных тайских провинциях вернулись развлекательные заведения, в том числе бары, пабы и кафе, разрешили проводить музыкальные и танцевальные вечера. Возобновили свою работы, хоть и с ограниченным количеством посетителей, спа и массажные салоны, фитнес-центры и спортивные залы. В последних теперь разрешили проводить соревнования, учитывая все санитарные нормы.