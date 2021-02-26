Владимир Жириновский: Окончание конфликта на Донбассе невыгодно украинцам

Жириновский: Окончание конфликта на Донбассе невыгодно украинцам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершение конфликта на Донбассе невыгодно Украине, поскольку Киев получает от Запада деньги за "борьбу" с российской стороной. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

- Сегодня на Украину идет оружие, деньги. А если конфликта не будет – Донбасс, Луганск? Про Крым забудут уже. Значит, никаких денег не будет. Все прекратится, - сказал депутат Госдумы России в интервью Валентину Алфимову и Александру Гамову.

Владимир Жириновский отметил, что конфликт на Донбассе выгоден Западу так же, как конфликт в Армении выгоден Турции. Последние хотят усилить свое влияние на Южном Кавказе, направляя войска в Азербайджан. В ситуации с Украиной западный страны хотят сохранения своего влияния.

Напомним, как ранее сообщал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, вопрос присоединения Донбасса к России ни прямо, ни косвенно не стоит на повестке дня Кремля. Российская сторона не намерена «возвращать» Донбасс, но она продолжит защищать интересы русскоязычного населения в регионе.