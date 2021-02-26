В Москве сотрудники Росгвардии спасли мужчину, получившего ожоги у телецентра

В Москве мужчина получил ожоги у здания телецентра Фото: Алексей БУЛАТОВ

У здания телецентра Останкино в Москве неизвестный мужчина получил ожоги. Спасти жизнь пострадавшего удалось сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим улицу Королева. Росгвардейцам удалось потушить вспыхнувшее пламя, они вызвали пострадавшему скорую и передали его медикам.

- Уже через несколько секунд росгвардейцы оказались рядом с мужчиной и начали тушить его. На помощь к своим коллегам пришли и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшие безопасность телецентра "Останкино", - сообщили Kp.ru в пресс-службе Росгвардии.

Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали мужчину в одно из столичных медучреждений. Его личность и причины случившегося выясняются. Пока он находится в отделении реанимации. Об этом "360" сообщил источник в экстренных службах. Отмечается, что мужчине 45 лет, он получил ожоги второй и третьей степени тяжести - обгорело 25% кожи, в том числе голова, грудь и руки.

Агентство ТАСС сообщает, что пострадавший находился на учете в психоневрологическом диспансере.