Женщина и ребенок умерли после домашних родов в Мытищах

В Мытищах женщина и новорожденный ребенок скончались после родов в домашних условиях. Следователи проводят проверку по факту их гибели, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, сейчас известно лишь то, что 25 февраля 38-летняя женщина без вызова медиков скорой помощи родила дома девочку. Роды проходили в ванной.

- В связи с ухудшением состояния женщина совместно с новорожденной была доставлена в реанимацию. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались, - сообщила Врадий.