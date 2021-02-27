Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус начал проявлять черты сезонной инфекции, заявила эпидемиолог

Есть вероятность, что сезонным covid-19 полностью станет в течение несколько лет
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Коронавирус в ближайшие несколько лет может стать сезонной инфекцией, у заболевания уже начали проявляться соответствующие признаки. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у covid-19 начинают проявляться, - объяснила эксперт ТАСС.

Также представитель ведомства отметила, что об этом, например, может свидетельствовать значительный рост заболеваемости осенью прошлого года.

Распространение коронавируса в мире