Правительство упростило школьникам выпускные экзамены в 2021 году

Правительство из-за коронавируса упростило школьникам выпускные экзамены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускники девятых и одиннадцатых классов в 2021 году будут сдавать экзамены по упрощенным правилам из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано сайте кабинета министров.

Глава правительства также отменил выбор экзаменов для девятиклассников и утвердил получение аттестатов на базе результатов ГИА по математике и русскому языку.

Выпускники, которые не планируют поступать в вуз, могут сдать государственный выпускной экзамен также по русскому языку и математике. Этого будет достаточно для получения аттестата. Те, кто хочет поступить в университет, должен сдать экзамены по необходимым для поступления предметам.

Выпускники с инвалидностью смогут получить аттестат, самостоятельно выбрав между ЕГЭ и ГВЭ.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению министра просвещения Сергея Кравцова, в 2021 году ЕГЭ в России пройдёт с 31 мая по 2 июля.