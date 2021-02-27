Жириновский прокомментировал происходящее в Армении

Жириновский обсудил ситуацию в Армении с журналистами КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разрешить политический кризис в Армении невозможно, проведя заседание круглого стола. Принимать решения должен парламент страны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время эфира в Clubhouse, где он поговорил с журналистом "Комсомольской правды" Александром Гамовым и ведущим Радио "КП" Валентином Алфимовым.

Полный текст их беседы можно прочитать здесь.

- Но вот Армения. Самый актуальный сейчас конфликт. Я слышу разные отклики. Нашлись чудаки, которые говорят: надо провести срочно круглый стол, надо всех посадить за переговоры. Надо, чтобы парламент Армении принимал решения. Вы видите, уже заседание парламента не состоялось. Потому что партия Пашиняна не приходят, руководители партии. И заседание не открывают. <...> То есть, там невозможен круглый стол. Армения в той части света находится, Кавказ, восток, где все вопросы решаются силой, - заявил Владимир Жириновский.

Политик также привёл в пример Египет, где во главе "всегда маршалы", и там случился военный переворот. Также Жириновский напомнил о подобных политических кризисах в Ливии, когда погиб Муаммар Каддафи, и о схожих конфликтах в Ираке, Афганистане и соседней с Турцией.

- Поэтому могу прогнозировать, что ближайшие дни, может быть, уже в понедельник, армяне проснутся в формате нового политического режима. Пашинян или бежит за границу, или спрячется в американском посольстве, или еще что-то будет. Но смена неизбежна, - заключил лидер ЛДПР.