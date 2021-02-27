В больнице города Черновцы на Украине произошел взрыв, есть пострадавшие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из медицинских учреждений города Черновцы на Украине произошел взрыв. Заместитель главы местной администрации Наталия Гусак в субботу, 27 февраля, сообщила, что в результате инцидента есть пострадавшие.

- В Городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. В настоящее время всех пациентов клиники эвакуируют в другие медицинские учреждения, - сообщила она на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва в больнице в украинских Черновцах один человек погиб, еще один пострадал. В общей сложности спасатели успели эвакуировать 20 человек.

Причиной ЧП в медицинском учреждении, по предварительной информации, стал взрыв кислородного оборудования. Кислородный баллон взорвался на втором этаже больницы, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией.