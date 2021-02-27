Айсберг размером почти с Санкт-Петербург откололся от Антарктиды Фото: REUTERS

Британская арктическая служба сообщила, что от шлейфа Антарктиды откололся огромный айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Размеры глыбы льда можно сравнить с территорией всего Санкт-Петербурга.

Сообщается, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант. На нем располагается исследовательская станция Великобритании Halley.

- Около десяти лет назад на этом леднике стали появляться серьезные трещины, а в январе одна из них активно разрослась. Ее протяженность увеличивалась на один километр в день. Вчера эта трещина так расширилась, что айсберг откололся от ледника, - говорится в сообщении.

При этом никакой опасности он не представляет: еще пять лет назад станцию перенесли вглубь континента, чтобы в такой ситуации ее не унесло вместе с отколовшимся ледником. Кроме того, из-за наступления антарктической зимы, исследовательская группа из 12 специалистов покинула станцию еще в середине текущего месяца.

Руководитель службы Джейн Фрэнсис сообщила, что эксперты постоянно следят за состоянием ледника. Используя высокоточные GPS-инструменты они рассчитывают траекторию движения льда.