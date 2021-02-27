В «Векторе» рассказали, как работает вакцина «ЭпиВакКорона» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор» состоит из трех пептидов - искусственно синтезированных фрагментов белков COVID-19. Благодаря этому препарат обеспечивает три линии защиты организма от заболевания. Об этом в интервью kp.ru рассказала замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

- На первой линии работают антитела, которые вырабатываются к фрагменту вирусного белка S. Например, если вы беретесь за ручки двери, то антитела помешают вирусу «браться за ручку», чтобы попасть в клетки. Если инфекции все же удалось ухватиться за «ручку», то на следующей стадии он сливает свою мембрану с клеточной мембраной. Здесь начинается вторая линия защиты: чтобы не допустить слияния, начинают работать два типа антител, которые формируются ко второму и третьему пептидам, - объяснила кандидат биологических наук.

Если иммунитет привитого человека все-таки позволил частицам коронавирусной инфекции проникнуть в клетку, то включается третья линия защиты от «ЭпиВакКороны»: здесь препарат задействует как антитела, так и клеточный иммунитет самого организма.

Татьяна Непомнящих отметила, что пептиды весьма маленькие. Чтобы решить задачу их «видимости» для иммунитета, специалисты при создании вакцины использовали крупный белок-носитель, которые одновременно еще и стимулирует элементы Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. Тем самым вакцина укрепляя защиту организма от инфекции.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 11 534 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений с начала пандемии в стране достигло отметки в 4,2 миллиона человек.

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