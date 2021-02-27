Умер Александр Клепиков, чемпион Олимпийских игр 1976 года по академической гребле на четверке распашной с рулевым. Спортсмен ушел из жизни на 71-ом году. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили представители гребного клуба «Знамя» на сайте клуба.

- В минувшую пятницу, 26 февраля, скоропостижно скончался олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков. Вся дополнительная информация будет предоставлена позднее, - говорится в сообщении пресс-службы. Причина смерти олимпийского чемпиона не уточняется.

Кроме победы в Олимпийских играх 1976 года, на счету Александра Клепикова также победа на чемпионате мира по академической гребле, которые состоялся в 1975 году и серебро мирового первенства 1977 года на восьмерке.

Александр Клепиков работал старшим тренером добровольного спортивного общества «Спартак» в период с 1980 по 1986 год, а позже, до 1993 года, он был главой детско-юношеской спортивной школы «Труд».