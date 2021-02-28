В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих для дельфинариев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, которым предлагается ввести в России запрет на вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев.

Как пишут «Известия», документ готовится к первому чтению в нижней палате. По данным издания, автор законопроекта ссылается на тот факт, что вылов дельфинов, тюленей и косаток запретили во многих странах мира по морально-этическим соображениям, и подчёркивает, что научное сообщество не подтверждает лечебный эффект дельфинотерапии, в то время как работа дельфинариев способствует развитию браконьерства.

«Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают «на ответственное хранение» дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно», - приводит издание слова депутата.

Бессараб уточнила, что в следствии принятия проекта закона о запрете вылова морских млекопитающих станет исчезновение дельфинариев со временем, так как пополнять их будет нельзя, но уже имеющихся в заведениях млекопитающих невозможно реабилитировать, поэтому заведения не закроются одномоментно.

По данным издания, профильный комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды поддержал инициативу депутата, подчеркнув пользу подобного запрета для окружающей среды.