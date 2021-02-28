Навальный доставлен в колонию во Владимирской области Фото: REUTERS

Алексей Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, где он будет отбывать наказание по делу «Ив Роше». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», - говорится на сайте ОНК со ссылкой на Мельникова.

Как передает РИА Новости, Мельников уточнил, что Навальный первые дни после прибытия в колонию будет на карантине, а затем его распределят в отряд.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил об отсутствии угроз для безопасности и здоровья блогера в колонии, отметив, что ФСИН обеспечит ему нормальные условия. При этом он не уточнил, в какую именно колонию этапировали Навального, но подчеркнул, что там, где должен находиться блогер, «все сделано в рамках закона»,