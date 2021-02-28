Автомобили с турецким флагом перекрыли Варшавское шоссе в Москве. Фото: кадр из видео

Сегодня днем несколько автомобилей с турецким флагом на капотах устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в российской столице. Об этом в воскресенье, 28 февраля, говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

- В 15:30 на Варшавском шоссе несколько машин ехали, мешая всему потоку. Автомобилисты совершали опасные манёвры, в том числе ехали задним ходом, резко тормозили, а потом и вовсе перекрыли движение по автомобильной дороге. ЦОДД уже выявил марки и номера нарушителей, - говорится в сообщении.

Далее перечисляются марки и номера машин, среди которые есть Mercedes, Gelandewagen, Jaguar и Nissan Teana.

Отмечается, что все материалы ЦОДД передаст в столичное ГАИ, после чего нарушителей обязательно привлекут в ответственности. В департаменте транспорта Москвы подчеркнули, что подобные маневры на дорогах являются абсолютно недопустимыми, поскольку они угрожают безопасности других участников дорожного движения.