Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Bloomberg назвал Россию «горячей точкой» по росту цен на продукты

Мировые цены на продукты достигли максимального уровня за последние шесть лет
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (9)Комментарии (9)
Bloomberg назвал Россию «горячей точкой» по росту цен на продукты

Bloomberg назвал Россию «горячей точкой» по росту цен на продукты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировые цены на продукты достигли рекордно высокого уровня за последние шесть лет. На некоторые страны подорожание продовольствия повлияет сильнее всего. Об этом говорится в материале издания Bloomberg в воскресенье, 28 февраля.

К «горячим точкам» по росту цен на продукты издание причислило Россию, Бразилию, Турцию, Индию и Нигерию. Эксперты объяснили это тем, что жители перечисленных государств тратят на еду большую часть потребительской корзины.

К причинам роста стоимости продовольствия агентство отнесло повышение спроса со стороны Китая, неблагоприятные погодные условия, а также уязвимость цепочек поставки продуктов.

- Последствия роста цен на продукты будут ощущаться дольше, чем последствия эпидемии коронавируса. Даже выйдут за ее рамки, - заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс.

По мнению авторов материала, опасность инфляции может быть спровоцирована введением квот на экспорт зерновых и установкой максимальных цен на ряд товаров.

Как сообщал сайт kp.ru, Минсельхоза России не увидело предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в стране в 2021 году. Специалисты министерства не исключили роста стоимости отпускных на эти продукты в краткосрочной перспективе, но отметили, что этот рост будет в рамках продовольственной инфляции.