ВОЗ заявила о наличии антител к коронавирусу у 10% населения Земли

ВОЗ оценила долю мирового населения с антителами к коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Человечество сможет создать коллективный иммунитет к коронавирусу только с помощью вакцинации, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Интервью со специалистом ВОЗ опубликовано в Twitter организации.

В ответ на вопрос о стадии создания коллективного иммунитета в крупных городах, где коронавирус перенесло уже большинство жителей, она сообщила, что по результатам 500 исследований по всему миру антитела к COVID-19 у менее чем 10% населения.

- Конечно, в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета, - заявила Сумья Сваминатан.