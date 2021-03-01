Роскомнадзор: Twitter не удалил 2 862 поста с запрещённой в России информацией

Роскомнадзор направил Twitter 28 тысяч требований об удалении материалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства. Социальная сеть с 2017 года не удалила 2 862 материала с запрещённой в России информацией, сказано в сообщении на сайте ведомства.

- Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала, - сказано в заявлении Роскомнадзора.

Также в ведомстве отметили, что направили более 28 тысяч заявок с требованием удалить материалы.