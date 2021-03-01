В России 1 марта 2021 года вступил в силу закон об уголовной ответственности для иностранных агентов Фото: REUTERS

Закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физических лиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор сведений о нацбезопасности, вступил в силу в России в понедельник, 1 марта 2021 года. Теперь правонарушителям будет грозить наказание вплоть до 5 лет тюремного заключения.

Изменения внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, санкция, предусматривающая привлечение к ответственности инагентов, которые после назначения административного наказания продолжат нарушать установленные законом правила.

Согласно закону, за непредоставление документов для добавления в реестр НКО-иноагентов по Уголовному кодексу предписывается штраф в размере до 300 тысяч рублей или же зарплаты, иного дохода осужденного за последние два года или менее, либо предусмотрены обязательные работы до 480 часов или исправительные работы сроком до двух лет, а также тюремное заключение.

Деятельность иностранного СМИ-иноагента регулируется аналогичными санкциями.