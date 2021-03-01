Губернатор Дмитрий Азаров намерен жестко искоренять коррупцию в регионе

Дмитрий Азаров не намерен искать компромиссы в важном вопросе. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области продолжат бескомпромиссно и жестко бороться с коррупцией на всех уровнях власти. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров на заседании комиссии по координации такой работы. Напомним, что подобную задачу поставил президент РФ Владимир Путин. Он отметил: «Последовательной должна быть и борьба с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти».

- Коррупция – один из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона. И от того, насколько эффективно ведется борьба с этим явлением, зависит деловая активность во всех секторах экономики, - подчеркнул Дмитрий Азаров в своем обращении к коллегам.

Он заметил, что сегодня есть еще очень много работы в выявлении случаев коррупции и профилактике таких нарушений. Для этого должны устраняться конфликты интересов, ситуация на местах должна активнее контролироваться.

По итогам 2020 года к разным видам ответственности были привлечены 13 депутатов, в органах региональной и муниципальной власти допущено 24 случая конфликта интересов. 5 человек были уволены в связи с утратой доверия.

- У нас есть определенный прогресс по сравнению с 2019 годом по разным направлениям. Самое главное – это неотвратимость наказания, четкое исполнение тех решений, которые мы с вами вместе утверждаем на заседаниях комиссии. Неприкасаемых у нас нет, - заключил Дмитрий Азаров.