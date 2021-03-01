Трамп предсказал США зависимость от российской нефти

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике на посту Джо Байдене Штаты успели лишиться статуса в энергетике, и теперь будут зависеть от импортной нефти, в том числе из России.

Выступая на конференции CPAC, экс-президент США раскритиковал решение Вашингтона вернуться в Парижское соглашение по климату, заявив, что этот договор только разрешает выбросы другим странам «с более низкими стандартами», таким как Россия, Индия и Китай, а для Штатов затрудняет.

Трамп также утверждал, что сам добился «энергетического доминирования» и сделал Соединенные Штаты «энергетической сверхдержавой». По его словам, «больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия».

«При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть … Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти», - заявил бывший глава Белого дома, но не стал пояснять, что администрация США не формирует цены на топливо.

Напомним, Байден в первый день пребывания в должности президента, 20 января, подписал документ о возвращении страны в Парижское соглашение, из которого Вашингтон вышел при администрации Трампа.