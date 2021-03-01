В Польше задержали двух сотрудников украинского посольства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшие воскресенье, 1 марта, на польско-украинской границе задержали двух сотрудников украинского посольства в Варшаве при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины уточнил, что контрабанду сотрудники дипмиссии пытались вывезти на служебном авто, и сообщил, что оба сотрудника были отозваны из заграничной командировки.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет», - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

Кулеба отметил, что завершит все формальности по данному вопросу в самое ближайшее время.