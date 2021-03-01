В России началась разработка ракетного комплекса нового поколения «Кедр» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На предприятиях оборонно - промышленного комплекса России специалисты начали проектирование стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно - космической отрасли, работы ведутся в рамках модернизации стратегического вооружения. Работа ведётся по одному из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения.

По данным источника издания, над комплексом пока ведется научно-исследовательская работа. «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», - сообщил собеседник издания.

Напомним, ранее появилось сообщение, что в текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» собираются применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».