Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване

У правительственного здания, куда по сообщениям ворвались противники Пашиняна, спокойная обстановка Фото: Александр КОЦ

Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Участники акции вошли в здание, выкрикивая лозунги "Армения без Никола". Протестующие не прошли дальше поста охраны и покинули здание.

Журналист "КП" также сообщил, что сейчас около правительственного здания, куда ворвались протестующие, спокойная обстановка. Он также отметил, что протестующие не пытались захватить здание.

-Сейчас обстановка возле здания совершенно спокойная, как рассказали нам люди, выходящие оттуда. Полчаса назад в это правительственное здание забежали четыре человека с громкоговорителем. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, но после того как продекларировали то, что хотели, покинули здание. Сейчас в нём нет противников Пашиняна, но тут присутствует внутри усиленный наряд милиции. Они не пропускают внутрь журналистов, - рассказал с места событий Александр Коц.