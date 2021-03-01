Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших self-made женщин Forbes-2021

Татьяна Бакальчук. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России, самостоятельно добившейся результата в бизнесе, и возглавила рейтинг богатейших self-made женщин по версии Forbes.

Бакальчук владеет 99 процентами ООО «Вайлдберриз», а ее состояние, по данным журнала, оценивается в 10,1 млрд долларов.

Второе место в рейтинге заняла предприниматель Ольга Белявцева, которая владеет 35 процентами производителя минеральной воды и детского питания «Прогресс», а ее состояние оценивается в 550 млн долларов. Тройку богатейших self-made женщин замыкает зампред правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова, состояние которой составляет 475 млн долларов.

В пятерку также попали член совета директоров золотодобытчика «Высочайший» Наталия Опалева с состоянием в 450 млн долларов, а также заместитель гендиректора группы компаний «ТАИФ» Гузелия Сафина, чьё состояние оценивается в 300 млн долларов.