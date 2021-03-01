«Наташа», «йцукен»: названы самые популярные пароли пользователей в Сети

Названы самые популярные пароли пользователей в Сети
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Исследователи сервиса разведки утечек данных DLBI узнали самые популярные пароли пользователей. Многие из них встречаются настолько часто, что много лет попадают в топ самых известных и легко подбираемых. Тем не менее, это не останавливает пользователей Всемирной паутины, и они упорно вводят шифр вроде «123123», «привет» или йцукен».
ТОП цифровых паролей
12345,
123456789
000000,
123456,
Топ паролей на латинице:
asdasd и asdfghjkl,
qwerty и qwertyuiop,
zxcvbnm и qazwsx,
asdfghjkl и asdasd,
password и iloveyou,
dragon и monkey.
Топ паролей на кириллице:
«йцукен» и«пароль» (лидер 2019 года),
«я» и «любовь»,
«привет» и «наташа»,
«максим» и «люблю»,
«андрей» и «марина»
Стоит отметить, что пандемия внесла свои коррективы и среди паролей появились covid19, «корона», epidemic, COVID19_Access, pandemic, coronavirus.
Подобные данные исследователи получили, проанализировав около 300 млн «слитых» в течение прошлого года сведений для входа в аккаунты пользователей. Речь идет о порядка 200 миллионах пар логин/пароль.
- Популярные пароли упрощают жизнь мошенникам. По ним легко подобрать доступ к странице жертвы в соцсети или платежным сведениям. Число сложных паролей за прошлый год увеличилось всего на 7 процентов – это комбинации, которые содержат буквы и цифры, - пояснил «Известиям» основатель DLBI Ашот Оганесян.
Ранее стражи порядка объяснили, как защитить свои сбережения от телефонных мошенников. Последние активизировались во время пандемии и придумали много новых способов объема средств у россиян, сообщает ФАН.