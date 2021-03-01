Суд признал Николя Саркози виновным в коррупции

Суд признал Саркози виновным в коррупции Фото: REUTERS

В понедельник, 1 марта, Суд Парижа признал бывшего французского лидера Николя Саркози виновным в коррупции и «торговле влиянием».

Решением суда бывший президент Франции приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Напомним, судебные разбирательства по делу Саркози начались в конце ноября прошлого года. Вместе с Саркози по делу проходили адвокат экс-президента Тьерри Эрзог, а также бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Как полагает следствия, через своего адвоката экс-президент Франции мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен сотрудник Кассационного суда должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.