В МИД РФ сообщили о росте интереса к вакцине «Спутнику V» в Европе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европе растет и многие страны готовы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а использовать национальную сертификацию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что Россия готова вести диалог о поставках препарата.

«Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днем. Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия», - сказал замглавы МИД РФ, отметив, что речь может идти как о поставках вакцины, так и о его производстве в определенной стране, где для этого есть промышленная основа.

Дипломат напомнил, что об интересе к «Спутник V» недавно сообщили Люксембург и Чехия, добавив, что Россия получает много неофициальных сигналов от других стран. «Некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», - заявил он.

Напомним, ранее российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали во Вьетнаме, который стал 38-ой страной в мире, одобрившей этот препарат. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса.