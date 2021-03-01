Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что мир вернётся к привычной жизни после победы над пандемией коронавируса не раньше 2022 года.

Как заявил Гейтс, сейчас мировое сообщество прилагает недостаточно усилий, чтобы «положить конец пандемии».

«Самая большая проблема в том, что мы не прилагаем достаточно усилий для того, чтобы положить конец пандемии во всём мире», заявил миллиардер в интервью CNN.

Гейтс назвал чудом быстрое создание вакцин от COVID-19, а также развертывание иммунизации, предположив, что США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью этого года, однако для победы над инфекцией, по его мнению, необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с коронавирусом и распространять вакцину по всему миру.

Как отметил Гейтс, на данный момент вакцины получают в основном богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой.

Кроме того, он указал на появление новых штаммов вируса, а также повторное заражение, которые могут привести к тому, что на борьбу с инфекцией у человечества уйдет весь 2022 год. Гейтс подчеркнул, что в данных условиях для победы над вирусом в максимально сжатые сроки, принимаемые меры должны быть эффективнее.