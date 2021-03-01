Граффити в стиле Бэнкси нарисовали на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд Фото: YouTube

На стене тюрьмы в британском Рединге, где более столетия назад отбывал заключение писатель Оскар Уайльд, нарисовали граффити в стиле уличного художника Бэнкси.

На граффити художник изобразил узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке. К ее концу привязана пишущая машинка, пишет DailyMail.

Символизм иллюстрации не случаен, ведь именно за этими стенами провел полтора года заключения Оскар Уайльд - поэт и писатель Викторианского периода, одна из ключевых фигур европейского модернизма. В 1895 году он оказался за решеткой по обвинению в безнравственности.

По предположению самих жителей городка, Бэнкси мог лично посетить Рединг из-за кампании, которая ведется вокруг здания бывшей тюрьмы — его не используют по назначению с 2013 года. Поскольку оно признано архитектурным памятником викторианской эпохи, городской совет планирует превратить бывшее место заключения узников в культурный объект. Министерство юстиции уже занимается поисками коммерческого покупателя.