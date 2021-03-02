Десятки медиков в Одессе почувствовали себя плохо после вакцинации от коронавируса

Прививки медработникам в Одессе делали индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 20 медицинских работников в Одессе почувствовали себя плохо после того, как им сделали прививку против коронавируса индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Об этом сообщила украинским журналистам директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко.

Она уточнила, что прививку получили около 60 одесских медиков, у 22 из них после вакцинации повысилась температура до 37,2 – 38,5 градусов, «есть жалобы на ухудшение здоровья», передает агентство УНИАН.

По словам Якименко, в списках желающих получить прививку от COVID-19 около тысячи одесситов, из них 496 – медики, которые работают с коронавирусными больными в стационарах. Однако изначально предполагалось, что в город поступит вакцина Pfizer, именно ею и согласились привиться медработники, а получили индийскую вакцину. Теперь люди стали отказываться от вакцинации.