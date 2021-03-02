Названы самые популярные среди россиян подарки на 8 марта

За неделю до праздника количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

Цветы, ювелирные украшения и сувенира заняли лидирующие позиции в списке самых популярных подарков россиян на 8 марта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование "МТС Банка".

Банк проанализировал данные среди пяти миллионов клиентов за март 2020 года. Выяснилось, что за неделю до праздника количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями месяца. Количество покупок ювелирных украшений увеличивается в 3,3 раза. Замыкают тройку сувениры с ростом транзакций в 95%. При этом средняя стоимость цветов составляет 1360 рублей, ювелирных украшений — 5850 рублей, а сувениров — 910 рублей.

Также на 8 марта особой популярностью пользуются походы в кинотеатры — количество покупок билетов возрастает в два раза. На 40% чаще россияне покупают авиабилеты, на 32% — бронируют отели и на 31% — покупают железнодорожные билеты.

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому россияне в 1,5 раза увеличили траты на подарки к 14 февраля. Наибольшей популярностью пользуются товары в магазинах электроники и косметика.