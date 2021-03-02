Американский школьник устроил стрельбу на перемене и тяжело ранил сверстника

Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось выяснить мотивы преступления
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В американском городе Пайн-Блафф, штат Арканзас, подросток устроил стрельбу в здании школы. В результате случившегося был ранен 15-летний мальчик.
Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, хотя изначально местные СМИ сообщали о смерти школьника, ссылаясь на полицию. Позже информация была опровергнута.
В своем официальном отчете полиция указала, что стрельбу открыл ровесник пострадавшего. При этом огонь велся прицельно.
Малолетнего стрелка задержали, когда он прятался в доме неподалеку от школы. Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось выяснить мотивы преступления.
Аналогичный случай произошел в мае 2018 года в американском городе Палмдейл, штат Калифорния. Тогда местные подростки у себя на страницах в соцсетях сообщали о вооруженном нападении в школе.