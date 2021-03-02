Кабмин РФ упростил оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России упростило оформление компенсационных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Как передает пресс-служба Кабмина, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь россиянам не нужно самостоятельно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, а также не нужно предоставлять справки о смене места жительства находящегося под опекой гражданина. Этим займутся органы Пенсионного фонда, которые будут получать данные из федеральных информационных систем.

В сообщении уточняется, что выплаты полагаются безработным гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми людьми, требующими постоянной помощи, или пенсионерами в возрасте от 80 лет.

Ранее "КП" рассказал, что представляет собой пенсия по инвалидности в 2021 году, как она начисляется и каков размер этих выплат.