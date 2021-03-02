Матвиенко сообщила, когда начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам

Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Пенсии работающих пенсионеров могут начать индексировать уже в следующем бюджетном цикле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле, - отметила Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.

Спикер Совфеда также отметила, что правительство работает над этим вопросом по поручению президента России Владимира Путина, и главным вопросом для властей стал источник финансирования, чтобы ежегодно проводить индексацию пенсий.

Матвиенко добавила, что никто из правительства, парламента и других политиков не выступает против изменений.