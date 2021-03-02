Роспотребнадзор исключил распространение новой болезни из Конго в России

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что новое заболевание может стать "разрушительным" для всего человечества Фото: REUTERS

Пресс-служба Роспотребнадзора исключила распространение нового заболевания из ДР Конго на территории России. Как отметил представитель ведомства, авиасообщения между странами нет, а на границах страны ведется пристальный контроль. Таким образом, риска распространения болезни в РФ практически нет.

Напомним, в начале января 2021 года конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум сообщил о появлении в ДРК новой смертельно опасной болезни. У одной из его пациенток наблюдались ранние симптомы геморрагической лихорадки. Женщина прошла тесты на Эболу и другие инфекционные заболевания, однако они оказались отрицательными. Профессор считает, что пациентка заразилась неизвестной до этого болезнью.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что новое заболевание может стать "разрушительным" для всего человечества, если подозрения профессора подтвердятся.