Неизвестные нанесли оскорбительную надпись на памятник танку Т-34 под Нарвой

Танк Т-34 в Нарве является единственным сохранившимся на территории Эстонии танком-памятником

Вандалы осквернили памятник-танк Т-34, находящийся у дороги на берегу реки Нарвы. На броне боевой машины появилась оскорбительная надпись, написанная белой краской. По словам представителя ухаживающей за памятником организации "Память", сейчас идет расследование инцидента.

Неравнодушные местные жители попытались своими силами очистить памятник от следов вандализма. Сейчас надпись на броне практически стерта, передает Postimees.

Танк Т-34 в Нарве является единственным сохранившимся на территории Эстонии танком-памятником. Он установлен у дороги, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса пересекли реку Нарву. Памятник является одной из самых популярных достопримечательностей в Нарве.

В конце февраля текущего года похожий случай произошел в Латвии, где местные националисты осквернили памятник советским офицерам, павшим в 1944 году при освобождении республики Красной Армией. При помощи трактора злоумышленники украли установленную на памятнике пушку и увезли ее.