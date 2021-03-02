СК Беларуси потребовал экстрадиции Светланы Тихановской

Документы на экстрадицию Тихановской передали в Генпрокуратуру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщили в СК республики.

В сообщении ведомства отмечается, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении четырёх человек из ближайшего окружения Тихановской. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией сообщили, что занимались поиском тех, кто был организатором массовых беспорядков во время выборов в Беларуси.

- Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля, - сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК агентству БелТА.

В СК также заявили, что сторонники Светланы Тихановской на встрече 5 августа, за четыре дня до выборов, обсуждали привлечение к протестам бывших белорусских военных, сотрудников МВД и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они также обсуждали участие в массовых беспорядках в Гомеле, захват зданий администраций и исполкомов, а также назначению своих лиц на должности глав и председателей захваченных органов. На видео, опубликованном СК, видно, что Тихановская покидает помещение, где проходят переговоры.

Затем участники встречи обсуждают покупку мегафонов, перцовых баллончиков "Шпага" и раций.

В СК также сообщили, что подозреваемым предъявили обвинения по 1 части 13 статьи, по 2 части 293 статьи (приготовление к массовым беспорядкам) и по первым частям 13 и 292 статей (приготовление к захвату зданий и сооружений). Все заключены под стражу, а Тихановскую объявили в розыск.