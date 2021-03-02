Экс-замглавы управления Минобороны осужден на 6,5 лет за махинации с госконтрактами

Суд приговорил Александра Борувкова к 6,5 годам колонии строгого режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы управления Минобороны РФ по конкурентным процедурам Александра Борувкова к 6,5 годам колонии строгого режима за махинации с госконтрактами на сумму в 650 миллионов рублей и взятку в размере 369 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В пресс-релизе уточняется, что решение суда учитывало смягчающие обстоятельства — полное признание вины, изобличение соучастников преступлений, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличие малолетних детей. Кроме того, Борувкову назначен штраф в размере 368 миллионов рублей. Также был удовлетворен иск о взыскании с осужденного свыше 650 миллионов рублей.

В начале февраля 2021 года в Железногорске осудили бывшего начальника отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства комитета строительства Курской области. Суд признал его виновным по статьям "Получение должностным лицом взятки в крупном размере" и "Покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 миллионов рублей.