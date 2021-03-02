Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании роста цен

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании роста цены Фото: REUTERS

Ключевые производители мяса птицы и яиц в России, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания главы ведомства Дмитрия Патрушева c участниками рынка.

Динамику цен в министерстве объяснили снижением объемов производства из-за распространения гриппа птиц, подорожанием кормов, а также сокращением импорта инкубационных яиц, что связано с ростом инфекционных заболеваний среди животных в странах Евросоюза. Для снижения зависимости от импортных яиц, ведомство планирует стимулировать внутреннее производство, в том числе предлагалась поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на данную продукцию.

«Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на один килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены», - говорится в заявлении министерства.

Кабмин также рассматривает возможность возмещения капитальных затрат на строительство и развитие объектов для производства инкубационного яйца с 2022 года.

Ведомство напомнило, что кабмин уже принял меры для стабилизации цен, в том числе квоты и пошлины на вывоз зерна, а также пошлины на экспорт масличных культур. Кроме того, в текущем году стали доступны субсидии для предпринимателей на перевозку сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

Как уточнил глава Минсельхоза, ведомство ожидает стабилизации цен в течение двух месяцев.