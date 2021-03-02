В Британском издании высмеяло слежку ВМС Великобритании за российской подлодкой в Ла-Манше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Великобритании высмеяли британских военных, которые отслеживали российскую подводную лодку в Ла-Манше рядом с территориальными водами королевства.

Материал о работе корабля ВМС Великобритании выпустило издание Express, но публикация вызвала активный отклик британских читателей в комментариях.

Один из читателей напомнил, что подводные лодки, как и любые военные корабли могут ходить по проливу в соответствии с международным морским правом, и никто им не имеет права мешать.

«Не могут остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу… Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!» - отметил другой.

Еще один из пользователей поинтересовался, не «заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС».

«Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши Вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует», - добавил другой.

«Не будет ли лучше просто игнорировать их? Я думаю, что они теперь менее опасны для нас, чем США!», - заявил еще один пользователь.