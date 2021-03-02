Лавров раскритиковал идею введения ковидных паспортов в ЕС

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал идею введения в Евросоюзе так называемых ковидных паспортов - электронных сертификатов вакцинации, отметив, что такая инициатива противоречит правилу добровольной вакцинации.

«Многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное», - заявил глава МИД РФ.

По его словам, подобный документ нарушит принцип добровольности вакцинации. Как он отметил, если человек не сделает прививку, то не получит ковидный паспорт, а следовательно, и возможность совершать поездки.

«В Европе без перемещения между странами - членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь», - добавил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что президенты стран и главы правительств государств Европейского союза согласились с необходимостью в будущем ввести электронные сертификаты вакцинации. По ее словам, сертификат вакцинации будет введен, предположительно, к лету текущего года, однако гарантировать это пока что нельзя. Глава немецкого правительства также уточнила, что Меркель сообщила, что до сих пор нет политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок.