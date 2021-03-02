США выводят космическое сотрудничество с РФ из-под санкций по делу Навального

США выводят космическое сотрудничество с Россией из-под санкций по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон выводит космическое сотрудничество с Москвой из-под антироссийских санкций по делу Алексея Навального. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как уточняется, США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, частичное исключение будет сделано для космической сферы. При этом, как пояснил, Блинкен «определенные исключения» из примененных санкций по экспорту в Россию будут сделаны «в поддержку правительственного космического сотрудничества». Как отмечается, Штаты ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

«Экспорт (из США) в поддержку коммерческого космического сотрудничества, однако, будет ограничен после шестимесячного переходного периода», - говорится в заявлении руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Вашингтон вводят запрет на предоставление Москве кредитов американскими правительственными финансовыми организациями.

Напомним, во вторник, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций по делу Навального против семи «высокопоставленных представителей» российских властей, а также о новых ограничениях в отношении 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия».