США вводят ограничения на предоставление России кредитов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон вводит запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе экспортно-импортным банком. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Как отмечается, ограничения введены за использование Россией «химического оружия против собственных граждан». В Госдепартаменте сообщили, что в связи с этим в течение 15 дней, которые требуются для уведомления конгресса, будут введены ограничительные меры на «предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи».

В заявлении Госдепартамента уточняется, что запрет касается «предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США».

Напомним, во вторник, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций в отношении 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия», а также сообщил о введении ограничений по делу Алексея Навального. В санкционный список попали семь «высокопоставленных представителей» российских властей.