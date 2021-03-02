Переехавший в Россию француз объяснил, почему не хочет возвращаться на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский предприниматель Янн Сотти, которые переехал в Москву 20 лет назад, признался, что не планирует возвращаться на родину, и рассказал о прелестях жизни в России.

Как отметил бизнесмен, в России более мягкие ограничения из-за ситуации с коронавирусом, чем во Франции. «Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не могут принять смерть», - заявил француз в беседе с журналистами Le Figaro.

Сотти считает, что французские СМИ обостряют у читателей чувство страха, а правительство страны действует крайне медленно. По его словам, кабмин Франции прикрывает решение обсуждениями по соблюдению принципов демократии.

При этом россиян предприниматель назвал фаталистами. «Смерть - часть их жизни», - считает француз.

Бизнесмен полагает, что россияне не так запуганы, и носят маски не по обязательству, а из вежливости и гражданской ответственности. По его словам, россияне готовы к кризисам и предпочитают не жаловаться на жизнь.

«Ими руководит прагматизм. Доказательством их находчивости служит кладовая, где они хранят консервы и запасы еды», - заявил он.

Кроме того, Сотти отметил, что в России достаточно легко сделать прививку от коронавируса - достаточно взять с собой паспорт.

Он добавил Россия предлагает ему очень комфортную жизнь, а современная Франция — не слишком нравится.