Глава МВД Украины предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Фото: REUTERS

Украинские телеканалы, в том числе и на русском языке, должны вещать по всему миру. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Надо, чтобы наши каналы были по всему миру, в том числе и русскоязычные», - сказал глава МВД.

При этом Арсен Аваков, который сам говорит, в основном, по-русски, подчеркнул, что русский язык принадлежит не только России, но и украинцам.

«Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам тоже, почему я должен ее отдавать?» - заявил украинский министр.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее на Украине приняли решение о блокировке трех украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а потом заблокировали четыре Telegram-канала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту блокировку вопиющим примером политической цензуры.