В Госдуме подготовили законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 3 марта, группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут в Госдуму подготовленный ими законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Документ предполагает отмену предела для индивидуального пенсионного коэффициента в три балла: перерасчет должен проводиться по его максимальному значению – десять баллов в год.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что «с учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек», при этом им с 2016 года «не полагается ни индексации, ни фиксированной выплаты к страховой пенсии». Разработанный депутатами ЛДПР законопроект как раз и «направлен на устранение этой несправедливости».

«Перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», - уточнил Нилов.

По оценкам авторов проекта закона, расходы на реализацию их инициативы составят около 5,6 миллиарда рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться с 2022 года. По ее словам, никаких возражений против этого нет, но главная проблема – определиться, по какому сценарию пойти и где найти на это деньги.