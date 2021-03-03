Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Фото: REUTERS
Американский изобретатель и бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил построить собственный город в Техасе, куда он переехал из солнечной калифорнии.
«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», - сообщил предприниматель своим подписчикам в Twitter.
По словам Илона Маска, его город по площади будет гораздо больше, чем техасская деревня Бока-Чика, где располагается космодром SpaceX, и там будут очень любить собак.
Стоит отметить, что название города намекает на одноименную космическую интернет-игру Starbase.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года миллиардер перебрался из Калифорнии в Техас. Аналитики предположили, что причиной такого решения Маска стала экономия: дело в том, что в Техасе нет подоходного налога, тогда как в Калифорнии он самый высокий в США.
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