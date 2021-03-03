В России предложили сократить рабочий день для сотрудников старше 60 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести особые правила труда для трудящихся старше 60 лет. Общественник предлагает сократить рабочий день для возрастных специалистов, но только в летнее время.

Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Хамзаев отметил, что жаркие месяцы являются более энергозатратными как с физической, так и с психологической точки зрения. Повышается чувство стресса, усугубляются проблемы со здоровьем, возникает риск теплового удара. Все эти факторы особенно негативно сказываются на возрастных сотрудниках.

Многие из них уже имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе. Сокращение рабочего для данной категории трудящихся станет дополнительной заботой об их здоровье.

- Прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы, - говорится в тексте обращения.

Комментариев Минтруда пока не поступало, сообщает Rt.

Ранее в кабмин поступил законопроект, авторы которого предлагали понизить возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин. Но правительственная комиссия не поддержала инициативу, отметив, что подобное снижение негативно скажется на ежегодной индексации пенсий, сообщает ОТР.