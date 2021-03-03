Аномальный холод ждет жителей европейской части России 6 марта 2021

6 марта в Москве дневная температура воздуха будет около пяти градусов мороза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 6 марта 2021 года, аномальное похолодание ожидает жителей Москвы и регионов северо-запада РФ, а позже оно распространится на всю европейскую часть страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, 6 марта в Москве дневная температура воздуха будет около пяти градусов мороза, а ночная — от минус девяти до минус 14 градусов. В субботу температура будет ниже нормы на три градуса, в воскресенье — близка к норме, а в понедельник — на два-четыре градуса ниже нормальных показателей, передает ТАСС.

Аномалии будут заметнее всего для жителей Северо-Западного федерального округа и севера Урала. У них температура воздуха будет ниже нормы на четыре-восемь градусов.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской части России об увеличении числа экстремальных погодных условий и температурных скачках в марте. По его словам, ожидаются проливные дожди, сильные снегопады и шквалистый ветер.